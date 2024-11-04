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ميلوش يعلق على تعادل الوصل مع السد

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - علق ميلوش، مدرب الوصل الإماراتي، على تعادل فريقه مع السد القطري، بهدف لمثله، مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال المدرب الصربي: “قدمنا أداء جيداً بعد مرور 10 دقائق من الشوط الأول، ونجحنا في تسجيل هدف رائع عن طريق لاعبنا بيريز”.

وأضاف: “كانت لدينا الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول، بعدما أضعنا العديد من الفرص السهلة للتسجيل”.

وتابع: “أصبنا بوجع في الرأس خلال الشوط الثاني، ولم ننجح في الضغط على المنافس، وقمنا بالعديد من التغييرات، حتى نجح السد بتسجيل هدف التعادل”.

وزاد: “أنا سعيد أيضاً، بأننا استطعنا السيطرة على مجريات اللقاء في الدقائق الأخيرة، رغم النقص العددي في صفوفنا منذ الدقيقة 83، بعد طرد لاعبنا سفيان بوفتيني”.

واختتم قائلاً: “الوصل معه الآن 7 نقاط، وأعتقد أننا نحتاج 3 نقاط فقط، للتأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية التي يصعد إليها أصحاب أول 8 مراكز في ترتيب الدوري”

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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