انت الأن تتابع خبر «عيشي سنك بقه خلاص سيبك من التعب»...بمكونين فقط جمالك هيبقى خلاب وكل البنات هيحسدوكي.. اخلطي النشا مع الخل لتحصلي على بشرة رائعة!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني البشرة من العديد من المشاكل التي تؤثر على جمالها، مثل الشوائب، حب الشباب، والبقع الداكنة. تسعى الكثير من النساء للحصول على بشرة صافية ونقية، لذلك نقدم لكم وصفة النشا والخل التي تتميز بفوائدها العديدة في تحسين صحة البشرة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا الالكتروني دوت الخليج.

وصفة النشا والخل لبشرة نضرة وصافية

فوائد وصفة النشا والخل

تساعد هذه الوصفة في:

– تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

– تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

– معالجة حب الشباب والشوائب.

لمكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

– ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز المر.

– عبوة واحدة من الزبادي.

– كوب واحد من النشا.

– نصف كوب من الخل الأبيض.

خطوات التحضير

1. في وعاء مناسب، اخلطي النشا والخل معًا حتى يتجانسوا.

2. أضيفي زيت اللوز المر، العسل، والزبادي، واستمري في التقليب حتى تحصلي على خليط ناعم.

طريقة الاستخدام

1. تنظيف البشرة: ابدئي بتنظيف وجهك وتجفيفه جيدًا.

2. تطبيق الخليط: ضعي كمية مناسبة من الخليط على الوجه، وقومي بتدليكه برفق لمدة 10 دقائق.

3. ترك الماسك: اتركي الخليط على الوجه لمدة ساعتين.

4. غسل الوجه: بعد ذلك، افركي البشرة جيدًا واشطفيها بالماء الفاتر.

تكرار الاستخدام