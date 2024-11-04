عصائر الفاكهة: هل هي حقًا صحية كما نظن؟ دراسة جديدة تكشف الخطر المحدق

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - دراسة حديثة تربط بين الإفراط في تناول المشروبات السكرية، بما في ذلك عصائر الفاكهة، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

لطالما اعتبرنا عصائر الفاكهة خيارًا صحيًا، ولكن دراسة جديدة نشرت في مجلة Journal of Stroke كشفت عن حقيقة صادمة. فقد أظهرت الدراسة أن الإفراط في تناول المشروبات السكرية، سواء كانت غازية أو عصائر فواكه، يرتبط بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

كيف تؤثر المشروبات السكرية على الدماغ؟

ارتفاع السكر في الدم: تحتوي المشروبات السكرية على كميات كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم. هذا الارتفاع المفاجئ يضع ضغطًا على البنكرياس ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهي حالة تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السكتة الدماغية.

الالتهاب: يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة الالتهاب في الجسم، وهو عامل خطر معروف للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية.

ارتفاع ضغط الدم: يرتبط استهلاك المشروبات السكرية بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية.

تصلب الشرايين: يساهم السكر الزائد في تصلب الشرايين وتراكم اللويحات، مما يزيد من خطر انسداد الشرايين وتجلط الدم، وهما السببان الرئيسيان للسكتة الدماغية.

لماذا تعتبر عصائر الفاكهة خطرة؟

السكريات الخفية: حتى العصائر الطازجة تحتوي على كميات كبيرة من السكريات الطبيعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.

نقص الألياف: تفقد عصائر الفاكهة معظم الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، والتي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

السعرات الحرارية الزائدة: تحتوي عصائر الفاكهة على سعرات حرارية عالية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

البديل الصحي: الماء

أكدت الدراسة أن شرب الماء بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. الماء يساعد على ترطيب الجسم، تنظيم ضغط الدم، ودعم وظائف الكلى.

نصائح لتقليل استهلاك المشروبات السكرية:

اختر الفاكهة الكاملة: بدلاً من شرب العصير، تناول الفاكهة الكاملة للحصول على الألياف والفيتامينات والمعادن.

أضف نكهة إلى الماء: يمكنك إضافة شرائح من الفواكه والخضروات إلى الماء للحصول على نكهة منعشة.

حد من تناول العصائر المعلبة: إذا كنت تستمتع بتناول العصائر، فاختر الأنواع التي لا تحتوي على سكريات مضافة.

اختر الشاي والأعشاب: يمكن أن يكون الشاي والأعشاب بدائل صحية ومرطبة للمشروبات السكرية.

هذا وعلى الرغم من أن عصائر الفاكهة قد تبدو خيارًا صحيًا، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الصحة. لذلك، من المهم الحد من استهلاك المشروبات السكرية بشكل عام والتحول إلى بدائل صحية مثل الماء والشاي والأعشاب.