النصر ينافس برشلونة على صفقة سويدية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع المهاجم السويدي، فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، نقلاً عن تقارير برتغالية، فإن النصر يخطط للتحرك لضم المهاجم السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن ضم جيوكيريس يأتي ليكون بديلاً للمهاجم البرازيلي، أندرسون تاليسكا، المرشح للرحيل عن صفوف العالمي، مع ختام الموسم الحالي.

يشار إلى أن المهاجم السويدي يتواجد تحت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، يأتي في مقدمتها برشلونة.