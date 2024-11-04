نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يفجر مفاجآت حول حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجر الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الأحد، مفاجآت تتعلق بحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أُقيمت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-25.

وفي برنامجه «حارس الأهلي» على قناة الأهلي، صرح شوبير قائلًا: «ما سأقوله الآن هو مسؤولية كاملة على عاتقي».

وأشار إلى أن الحكم محمد عادل اختار عدم العودة لتقنية الفيديو في حالة ركلة جزاء الزمالك، معربا عن اعتقاده بأنه كان لديه تحفظات بعد احتسابه ركلتين جزاء لصالح الزمالك في وقت سابق من المباراة.

كما أضاف شوبير: «كنا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وإذا لم تُحتسب ركلة جزاء للزمالك، فإن الأمور ستصبح أكثر تعقيدًا».

وشدد شوبير على أنه لا يهتم بنتائج المباراة، سواء فاز الزمالك أو الأهلي، بل يطالب بتحقيق العدالة في التحكيم، مضيفًا: «لا أحد يأتي ليقول إن الأهلي يتم تمييزه».

واختتم بأن الأهلي طلب وجود خبير أجنبي في لجنة الحكام المصرية لتحقيق العدالة، معتبرا أن النادي يسعى فقط لتحقيق الإنصاف.