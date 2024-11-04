نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير ينتقد حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الأحد، إلى وجود مجاملة من الحكم المصري محمد عادل لنادي الزمالك بعد المباراة الأخيرة ضد البنك الأهلي، في إطار الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-25.

شوبير يلمح بمجاملة الحكم محمد عادل لـ الزمالك

وخلال برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، قال شوبير: "في مباراة سابقة بين الزمالك والإسماعيلي، تعرض مهاجم الإسماعيلي للاعتداء من قبل حارس الزمالك، وكان الحكم وقتها هو محمد عادل، حيث أشار حكم الفيديو، دكتور مصطفى مدحت، إلى وجود حالة تستدعي الطرد".

وتابع شوبير: "لكن محمد عادل رد عليه بأن يتجاهل الأمر، وهذا ما يجعلني أقول إن الحكم كان يتعمد عدم العودة لتقنية الفيديو خلال ركلة جزاء الزمالك، قائلًا لنفسه إنه قد احتسب ركلتين سابقتين".

وأضاف: "هذه كانت آخر ثوان من المباراة، وإذا لم يحتسب ركلة الجزاء، ستكون الأمور معقدة بالنسبة له. أنا هنا لا أتحيز للأهلي أو الزمالك، بل أطالب بتنفيذ العدالة في كل المباريات".

واختتم شوبير حديثه بالقول: "الأهلي طلب وجود خبير أجنبي في لجنة الحكام، وما زلت أبحث عن ردود من المعنيين بهذا الشأن، الأهلي فقط يطلب العدالة".

