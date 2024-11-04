التعادل الإيجابي يحسم موقعة الوصل والسد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الوصل الإماراتي مع ضيفه السد القطري، مساء اليوم، ضمن دوري النخبة الآسيوي.

وأقيمت المباراة، مساء اليوم، على استاد “زعيبل” في مدينة دبي، لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.

وأحرز هدف الوصل أليكسيس بيريز في الدقيقة 29، وتعادل للسد رومان سايس في الدقيقة 61..

ورفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط واحتفظ بالمركز الخامس، كما رفع السد رصيده إلى 8 نقاط، وبقي في المركز الثالث مؤقتاً