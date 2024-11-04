نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل مواجهة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، خدمات خمسة لاعبين في مواجهته المرتقبة ضد زد إف سي ضمن الدوري المصري، وهم كريم فؤاد، محمد هاني، علي معلول، أشرف داري، وياسر إبراهيم، وذلك بسبب الإصابات.

غيابات الأهلي أمام زد في الدوري المصري

كريم فؤاد يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وعلي معلول مصاب بقطع في وتر أكيليس.

أما أشرف داري فيعاني من آلام في الكاحل، بينما يعاني ياسر إبراهيم من شد في عضلات البطن.

ستُقام المباراة يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً على ملعب المقاولون العرب، في إطار الجولة الثانية من المسابقة.

يعمل الجهاز الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة سيراميكا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين، في إطار الاستعداد لمواجهة زد إف سي، ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.