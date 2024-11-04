نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال السعودي أمام استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره استقلال طهران الإيراني بعد قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
موعد مباراة الهلال واستقلال طهران
وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال واستقلال طهران مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل الهلال السعودي أمام استقلال طهران
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، تمبكتي، رينان لودي.
خط الوسط:
خط الهجوم: فيرمينو، فيجا، البريكان.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.