نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال السعودي أمام استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره استقلال طهران الإيراني بعد قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال واستقلال طهران مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال السعودي أمام استقلال طهران

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، تمبكتي، رينان لودي.

خط الوسط:

خط الهجوم: فيرمينو، فيجا، البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.