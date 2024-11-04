نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2007 " يفوز خارج ملعبه على لافيينا بهدفين للاشئ ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2007 " بقيادة مدربه عمرو الشموتي على مضيفه فريق لافيينا بهدفين للاشئ في مباراة الجولة السادسة من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت عصر اليوم الاثنين بملعب منتجع الأسيوطي تحت قيادة تحكيمية لطاقم تحكيم من منطقة المنيا مكون من محمد علي وعبد الله عبد الفتاح ومحمد أيمن.

بتلك النتيجة يرتفع المصري إلى 14 نقطة يواصل بهم تصدره لجدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني يحرز الهداف محمد أشرف عبد اللاه الهدف الأول للمصري في الدقيقة العشرين، فيما أضاف محمد علي عباس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأربعين وذلك بعدما تسبب فيها اللاعب نبيل وائل العزب، لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين نظيفين.

مثل المصري في المباراة: فادي وائل لحراسة المرمى، سيف رفعت ، محمد محمود عسران ، محمد علي عباس، يوسف حسام لخط الظهر، أحمد راضي ، محمد غازي، مصطفى وليد لخط الوسط، عبد الرحمن الشحات، محمد أشرف عبد اللاه، نبيل وائل العزب لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من نور متولي، محمد أسامة، محمد عادل ، تامر أبو المعاطي، كريم الحناوي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. أحمد أمين مدربًا مساعدًا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا