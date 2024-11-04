“ديوا” تدعو المتعاملين لتطبيق الإجراءات الاحترازية قبل بدء موسم الأمطار

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، المتعاملين للبدء في اتخاذ خطوات استباقية وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، قبل بدء موسم الأمطار، لتجنب حدوث أي أعطال أو انقطاعات داخلية وضمان سلامة واستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية.

وبحسب “وام”، أكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، ضرورة الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية، والتأكد أن جميع الوصلات الكهربائية الخارجية للمنزل واللوحات الكهربائية وصندوق العداد من النوع المقاوم للمياه ومعزولة بشكل جيد.

كما دعت الهيئة إلى إغلاق اللوحات الكهربائية بإحكام، واستبدال زجاج عداد الكهرباء في حال تعرضه للكسر، وإغلاق الفتحات في خطوط الأنابيب الكهربائية الموجودة على سطح المبنى، إضافة إلى تفقد كابلات التأريض “التفريغ الكهربائي” لضمان استمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وآمن.

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي، الإرشادات والنصائح الخاصة بضمان سلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء خلال الأمطار عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن الهيئة تخصص الرقم 991 للبلاغات الفنية الطارئة.