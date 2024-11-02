"لو عرفت فوايده هتنبهر!''...7 أسباب ستجعلك تتناول كوب من عصير البقدونس يوميا على الريق..من أفضل الوصفات!!

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رياض - احمد صلاح - تعد الأعشاب من العناصر الأساسية في المطابخ، حيث تضفي نكهة مميزة على الأطباق وتستخدم في إعداد السلطات أو كزينة للطعام، ومن بين هذه الأعشاب، يبرز البقدونس بمزاياه العديدة، لذا سنستعرض طريقة تحضير مغلي البقدونس وفوائده الصحية.

أنواع البقدونس

يوجد عدة أنواع من البقدونس، منها:

البقدونس الهش، المعروف أيضاً بالبقدونس المجعد.

البقدونس المسطح.

البقدونس الإيطالي.

المقادير

لاعداد مغلي البقدونس، ستحتاج إلى:

حزمة من أوراق البقدونس الطازجة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

للبدء في التحضير، قم بفصل أوراق البقدونس عن السيقان.

ثم، أضف الماء إلى قدر واغليه.

بعد ذلك، أضف أوراق البقدونس إلى الماء المغلي واتركه يغلي لمدة دقيقة واحدة.

فإذا كنت ترغب في تعزيز النكهة، يمكنك ترك الأوراق في الماء لفترة أطول.

بعد ذلك، صف المغلي جيداً واستمتع بشربه.

فوائد مغلي البقدونس