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أحمد جودة - القاهرة - توج وسام أبو علي بجائزة رجل مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا والتي جمعتهم ضمن افتتاح منافسات الدوري المصري.
وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
واستطاع الأهلي تحقيق فوز عريض بخماسية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.
سجل الأهداف كلا من حسين الشحات "هدفين" وسام أبو علي "هدفين، وأخيرا طاهر محمد طاهر هدف وحيد بينما سجل لفريق سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد القندوسي.
تشكيل الاهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا:
وجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد دخل المباراة بتشكيل الفريق مكون من
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: يحيي عطية الله ويوسف أيمن ورامي ربيعة وأكرم توفيق.
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: وسام أبو علي.