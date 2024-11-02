انت الأن تتابع خبر «انسي القشرة والاحراج»…بالحل المضمون للقضاء على قشرة الشعر وصفات طبيعية لعلاج قشرة الشعر السر في الخلطة!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المشاكل التي تواجه الإنسان بخصوص الشعر وهي قشرة الشعر التي تؤثر علي فروة الرأس ويشعر الإنسان بحكة شديد بسبب تجديد خلايا فروة الرأس الميتة وتسبب قشرة الشعر تساقط الشعر بشكل دائم ومزعج مما يؤدي إلى تأثر الحالة النفسية للإنسان خاصة السيدات وبذلك يجب معالجة قشره الشعر لانها خطيره جدا على فروه الراس ولها وصفات طبيعيه وطبيه كثيرة سنعرف أهمها اليوم

اهم وصفات لازالة قشرة الشعر

زيت النعناع

الخل الابيض

الشاي الاخضر

زيت نعناع عطري خل ابيض شاي اخضر

اخلطي كميات متساويه من زيت النعناع والخل الابيض والشاي الاخضر ثم دلكي فروة الرأس بالخليط لمدة خمس دقائق اغسلي شعرك جيدا بماء الشامبو ويفضل استخدام بلسم الحفاظ علي ترطيب الشعر ويجب استخدام هذه الوصفه اسبوعيا لتلاحظي اختفاء القشرة تدريجيا

وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون