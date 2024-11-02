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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: ماضون في خطة تطوير الدلتا للأسمدة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 10:17 مساءً - قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة إلى شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والواقعة بمدينة طلخا، حيث كان في استقباله اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وعقد الوزير والمحافظ، في مستهل الزيارة، لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار الحرص على التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى بشأن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعاتها في نطاق محافظة الدقهلية، وتم التباحث حول خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال الأصول، وتعزيز الدور المجتمعي.
وأكد شيمي أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة وإعادتها لسابق عهدها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التصدير، مع الالتزام بالتوافق مع الاشتراطات البيئية ومعايير الجودة والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.
من جانبه، ثمن اللواء طارق مرزوق جهود وزير قطاع الأعمال لتطوير مصانع الشركات المملوكة للدولة وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا دعمه الكامل لتطوير مجمع “سماد طلخا” وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والتصدير.
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