نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جمال: فخور بأداء أبطالنا الناشئين في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر خالد جمال، مدرب منتخب مصر للناشئين، عن سعادته بأداء اللاعبين المصريين خلال بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات التي أُقيمت في الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر الجاري داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

خالد جمال: فخور بأداء أبطالنا الناشئين في بطولة مصر

وتمكن منتخب مصر للناشئين والناشئات من احتلال المركز الأول في ترتيب الميداليات، حيث حققوا 19 ميدالية منها 4 ذهبيات، و5 فضيات، و10 برونزيات.

وقال المدرب عقب انتهاء البطولة: "مستوى اللاعبين كان متميزًا للغاية، سواء في منافسات الناشئات أو الناشئين، خاصة مع مشاركة العديد من اللاعبين الأجانب، ولكن جميع لاعبينا كانوا على قدر المسؤولية".

وأضاف: "نجحنا في الحصول على المركز الأول في منافسات الناشئين تحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 19 سنة، بالإضافة إلى المركز الثاني في منافسات تحت 15 وتحت 17 سنة، وهذه النتيجة تُعد إنجازًا غير مسبوق لمصر في البطولات الدولية، مما يجعلني فخورًا بما حققه اللاعبون جميعًا".

وتابع: "شهدت الفترة الماضية تفوق بعض الدول العربية في تنس الطاولة بفضل الاحتكاك الدولي المستمر، وأتمنى أن يحظى أبطالنا بالدعم اللازم عبر المعسكرات الخارجية والمشاركة في البطولات الدولية للحفاظ على صدارتنا في اللعبة".

وعن صعوبة البطولة، قال: "كانت المنافسات قوية للغاية، وأنا سعيد بذهبية منافسات الناشئين تحت 19 سنة التي حققها بدر مصطفى، فقد أظهر بدر شخصية البطل، خاصة في مواجهة لاعبي أوروبا الذين يتمتعون بميزة النضج في هذه الفئة العمرية".

وفيما يخص بطولة العالم للناشئين والناشئات المقبلة في السويد، قال: "البطولة ستشمل منافسات تحت 15 سنة وتحت 19 سنة، وأنا متفائل بأداء أبطالنا في الفئة تحت 15 سنة، وكذلك في فئة البنات تحت 19 سنة، خصوصًا بوجود البطلة هنا جودة".

واختتم: "لدينا معسكر خارجي في البرتغال استعدادًا لبطولة العالم، ومنه سنتوجه إلى السويد للمشاركة، وأتمنى أن تكون هذه فرصة ممتازة للاعبينا لاكتساب المزيد من الخبرة".