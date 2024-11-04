نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل طعيمة: رمضان صبحي تراجع بعد مغادرة الأهلي.. والموسم الاستثنائي يمثل تحديًا لجميع الفرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عادل طعيمة، نجم النادي الأهلي السابق، عن انطلاق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد، مشيرًا إلى أن مباريات الجولة الأولى أظهرت حالة من "الحذر الشديد" بين الفرق المشاركة.

عادل طعيمة: رمضان صبحي تراجع بعد مغادرة الأهلي

وأوضح طعيمة في تصريحاته خلال برنامج "ستاد المحور "مع الإعلامي خالد الغندور: "أن الموسم الحالي يُعدّ استثنائيًا وصعبًا نظرًا للضغوط الكبيرة التي تواجهها الأندية وسط جدول مباريات مزدحم، مما يجعل كل فريق يسعى لاقتناص أي نقطة منذ البداية".

وأشار "أن مستوى رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز الحالي، قد تراجع بشكل واضح منذ رحيله عن صفوف الأهلي، مرجعًا ذلك إلى صعوبة التأقلم في بيئة مختلفة بعد سنوات طويلة مع القلعة الحمراء".

وأكد: "صبحي لم يستطع استعادة مستواه الذي كان عليه مع الأهلي، ما أثر على أدائه الفردي وأيضًا على فريقه الجديد في المواجهات الأخيرة".

ووصف: "نجم المنتخب الأولمبي محمود صابر، بأنه لاعب موهوب لم ينل التقدير الذي يستحقه بعد الأداء القوي الذي قدمه مع منتخب مصر الأولمبي.

تابع: "صابر يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله لتحقيق نجاحات أكبر، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى دعم إضافي ليحصل على فرصته الكاملة مع الأندية المصرية".

واختتم: "المباراة التي جمعت الزمالك مع البنك الأهلي، حيث أبرز رغبة الزمالك القوية في تحقيق الفوز رغم الغيابات المؤثرة مثل غياب دونجا.