عاجل.. وكيل نجم الأهلي يحسمها: الانتقال إلى الزمالك مستحيل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عمر ناجي وكيل أعمال اللاعب أحمد نبيل كوكا، عن العروض الحالية للاعب، وموقف كوكا من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.

وكيله: انتقال كوكا إلى الزمالك مستحيل

وقال عمر ناجي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "انتقال كوكا إلى الزمالك مستحيل".

وتابع: "كوكا تلقى عرضا من ريو آفي، والأهلي كان من أول يوم واضح وصريح".

وشدد: "كولر قال محدش يفتح معايا الموضوع لأني محتاج كوكا ومكمل معايا".

وأردف: "عقد كوكا مازال ممتد لنهاية الموسم المقبل وليس الموسم الحالي، وموضوع تجديده شبه خلصان".

ويقدم كوكا عروضًا قوية خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، وسبق وقدم مستويات رائعة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة.