الرياضة

أحمد سالم: الزمالك له شخصية قوية مع جوميز.. ولا بد من وقفة مع الحكام

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه كان هناك هجوم إعلامي ممنهج على القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

أحمد سالم: الزمالك له شخصية قوية مع جوميز

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نتقبل حرية الإعلام ولكن هناك نقد غير مقبول في الفترة الماضية وهو أمر ممنهج، وفريق الزمالك أصبح له شخصية مميزة داخل الملعب مع جوميز".

وأضاف: "نتمني الأفضل للتحكيم المصري ولكن هناك أشياء تحدث غير مرضية من جانب الحكام وخاصة في مباراة البنك وهناك أزمات تحكيمية في مباريات الدوري".

وأوضح: "هناك أخطاء بديهية من الحكام وهذا الأمر يتسبب في أزمات ويجب أن يكون هناك وقفة مع هذه الأخطاء".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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