نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف رد اتحاد الكرة على طلب الأهلي بشأن لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن تفاصيل رد الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بخصوص تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام.

وفي تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "حارس الأهلي" على قناة النادي، قال شوبير: "لجنة الحكام أكدت للنادي الأهلي أن قرار تعيين خبير أجنبي متروك لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، الذي من المقرر أن يُنتخب في ديسمبر المقبل".

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أصدر بيانا رسميا يطالب فيه بسرعة تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، فيما ستقام انتخابات اتحاد الكرة في ديسمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد.