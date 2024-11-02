ملخص أهداف مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس فوزا مهما على نظيره فريق أودينيزي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع منذ قليل بستاد فريولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

ملخص أهداف مباراة يوفنتوس وأودينيزي

وسجل مادوكا اوكوي الهدف الأول ليوفنتوس بالخطأ بمرماه في الدقيقة 20.

وسجل نيكولو سافونا الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين وانتهت المباراة 2/0.

وبهذه النتيجة احتل يوفنتوس المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 21 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و6 تعادلات ولم يخسر بينما يأتي أودينيزي في المركز السابع برصيد 16 نقطة حيث انتصر خلال خمس مباريات وتعادل مرة وهزم بخمسة.