الرياضة

جويليرمو ألمادا: أتمنى مواجهة الأهلي في كأس الانتركونتينينتال.. والأحمر يظهر في المباريات الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

أكد جويليرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، على أنه يتمنى مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في في كأس الانتركونتينينتال.

جويليرمو ألمادا: أتمنى مواجهة الأهلي في كأس الانتركونتينينتال.. والأحمر يظهر في المباريات الكبرى


وقال جويليرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي فى لقاء خاص مع إبراهيم فايق عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "الأهلي فريق كبير والعالم أجمع يعرفه بشكل جيد ".


وتابع جويليرمو ألمادا: "أتمني مواجهة النادي الأهلي في كأس الانتركونتينينتال".


وأردف: "الأهلي يظهر فى المباريات الكبري وهذا ما أظهره أمام العين الإماراتي".


واختتم المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، حديثه قائلًا: "لا يهمني نظام بطولة كأس الانتركونتينينتال ولكن التركيز فقط على مباريات فريقي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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