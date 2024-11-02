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أحمد جودة - القاهرة -

أكد جويليرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، على أنه يتمنى مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في في كأس الانتركونتينينتال.

جويليرمو ألمادا: أتمنى مواجهة الأهلي في كأس الانتركونتينينتال.. والأحمر يظهر في المباريات الكبرى



وقال جويليرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي فى لقاء خاص مع إبراهيم فايق عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "الأهلي فريق كبير والعالم أجمع يعرفه بشكل جيد ".



وتابع جويليرمو ألمادا: "أتمني مواجهة النادي الأهلي في كأس الانتركونتينينتال".



وأردف: "الأهلي يظهر فى المباريات الكبري وهذا ما أظهره أمام العين الإماراتي".



واختتم المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، حديثه قائلًا: "لا يهمني نظام بطولة كأس الانتركونتينينتال ولكن التركيز فقط على مباريات فريقي".