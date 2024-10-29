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أحمد جودة - القاهرة -

واصل فريق فاسكو دا جاما صحوته في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه باهيا، مساء أمس الإثنين بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، في المرحلة الـ31 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز كورينثيانز 1 / صفر على مضيفه كويابا.

فاسكو دا جاما يواصل صحوته.. وديباي يقود كورينثيانز لاجتياز كويابا بالدوري البرازيلي



وافتتح إيمرسون رودريجيز التسجيل لفاسكو دا جاما في الدقيقة 12، في حين أضاف زميله ديميتري باييه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 من ركلة جزاء و32 على الترتيب.

واستغل باهيا تراجع أداء لاعبي فاسكو دا جاما، ليحرز لوتشيانو رودريجيز وألديمير سانتوس هدفي باهيا في الدقيقتين 42 و75 على الترتيب.

وارتفع رصيد فاسكو دا جاما، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والـ12 في البطولة هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و12 خسارة، إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل، توقف رصيد باهيا، الذي تلقى خسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة والـ11 في البطولة هذا الموسم مقابل 13 فوزا و7 تعادلات، عند 46 نقطة في المركز السابع.

وفي اللقاء الآخر، واصل النجم الهولندي المخضرم ممفيس ديباي هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، ليقود فريقه كورينثيانز للفوز 1 / صفر على مضيفه كويابا.

وتقمص ديباي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف كورينثيانز الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ليقود الفريق لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة.

ورفع كورينثيانز، الذي تجنب الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة محققا انتصار الثامن في المسابقة هذا الموسم مقابل 11 تعادلا و12 خسارة، رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

أما كويابا، الذي تكبد خسارته الـ16 مقابل 6 انتصارات فقط و9 تعادلات بالبطولة هذا الموسم، فتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).