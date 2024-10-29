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أحمد جودة - القاهرة - ستشكل مواجهة ميلان ونابولي الثلاثاء، التي ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو)، علامة فارقة في كرة القدم الإيطالية، حيث ستكون أول مباراة في الدوري الإيطالي تبث مجانًا وبشكل مفتوح منذ 28 عامًا.

ميلان ونابولي بالمجان لأول مليوني مستخدم

وكانت آخر مرة تمكن فيها المشاهدون في إيطاليا من الاستمتاع بمباراة مجانية في الدوري المحلي في أبريل (نيسان) 1996، وهي تلك التي جمعت بين يوفنتوس وسامبدوريا. ومنذ ذلك الحين، لم تبث القنوات التلفزيونية الخاصة التي تمتلك الحقوق أي مباراة مجانًا للجماهير.



وستقوم مجموعة (دازن)، التي تمتلك جزءًا كبيرًا من الحقوق في إيطاليا ببث خمس مباريات مجانًا للمشجعين هذا الموسم، في مبادرة مشتركة مع رابطة الدوري الإيطالي من المقرر أن تستمر حتى عام 2029. وستكون مباراة ميلان ونابولي هي الأولى.

ومع ذلك، فإن البث مضمون فقط لـ "حد أقصى يبلغ نحو مليوني مستخدم"، وهم أول من يتصل قبل المباراة، كما أعلنت المنصة.

وقال ستيفانو أزي، المدير العام لـ(دازن) في إيطاليا: "بث مباراة كبيرة مجانًا لأول مرة منذ نحو 30 عامًا يمثل نقطة تحول تاريخية، خاصة وأنها ستكون مباشرة حصريا عبر دازن دون الحاجة إلى اشتراك".