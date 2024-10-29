نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الكرة الذهبية​ لرودري وصفعة كبيرة للريال.. ماركا: إسباني يخطف البالون دور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء 29- 10- 2024:

لاجازيتا ديلو سبورت

خاص تشالهان اوغلو " الانتر سيبقى قويًا "

​الكرة الذهبية​ لرودري وصفعة كبيرة للريال

مونتيلا " كم هو جميل يالديز ومدمر "

غاسبريني " اتالانتا الخاص بي يقترب من القمة "

توتو سبورت

بوجود يالديز زكونسيساو اليوفي افضل

رودري يخطف الكرة الذهبية والريال في صدمة

بالوتيلي إلى جنوى

ماركا

لقد حان الوقت

اسباني يخطف الكرة الذهبية

رودي الملك الجديد وايتانا ملكة مرة اخرى

الويليامز ستصبح اقوى مع كارلوس ساينز

بداية كوبا ديل راي