نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محطة جديدة لـ "الدون".. رونالدو على أبواب الرحيل من النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة نادي النصر السعودي في الأيام الأخيرة، الوصول إلى إتفاق جديد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد العالمي، لتجديد عقده لموسم أخى داخل قلعة الفريق، خاصة وأن عقده ينتهي مع العملاق السعودي نهاية الموسم الجاري.

وتعاني كتيبة العالمي في الفترة الأخيرة من تراجع نسبي في النتائج والذي أدى إلى رحيل المدير الفني لويس كاسترو والتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي.

- رونالدو يقترب من مغادرة النصر

ويخطط مسؤولي النصر مؤخرا، للحفاظ على وجود رونالدو داخل صفوف الفريق في المواسم القادمة، وتقديم عرضا جديدا لمد تعاقده لمدة موسم أخر.

وأكد برنامج "برا الـ 18"، قام مسؤولي نادي النصر بتقديم عرضًا جديدًا للبرتغالي رونالدو إلا أنه لم يرد على هذا العرض حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على تقديمه.

وتابع، رونالدو لديه مخطط ورغبة في العودة إلى سبورتنج لشبونة وختام مسيرته الكروية من داخل النادي الذي بدأ معه مسيرته في البرتغال.

ومن المقرر أن يحسم رونالدو مصيره في الأيام الجارية قبل مواجهة نادي الريان القطري في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سواء بالتجديد أو الرفض.