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أحمد جودة - القاهرة - ‬تحمل مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، مسؤولية الأداء الهزيل في الخسارة 0-1 أمام ريال بيتيس أمس الأحد، والتي أنهت مسيرته الخالية من الهزائم في "الليغا".

سيميوني يعترف: أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ريال بيتيس

ولم يتعاف أتلتيكو من الهدف العكسي الذي سجله خوسيه ماريا خيمنيز في الدقيقة الرابعة وأهدر بعض الفرص في مباراة شهدت الكثير من الأخطاء تحمل المدرب الأرجنتيني مسؤوليتها.

وأبلغ الصحافيين في مؤتمر صحافي "لم أستعد لهذه المباراة بصورة جيدة، أنا مسؤول عن عدم نجاح الخطة.



"بداية بنفسي، هناك عمل علينا القيام به وأمور علينا تحسينها، لم أتخيل أي شيء مختلف، ينبغي على اللاعبين الجدد مواصلة العمل والتأقلم وأنا أحتاج لاستغلال نقاط قوتنا بصورة أكبر".

وحاول بيتيس تعزيز تقدمه مستغلًا تراجع مستوى أتلتيكو الذي خسر 1-3 أمام ليل الفرنسي في دوري الأبطال.

وقال سيميوني: "بيتيس فريق تنافسي، تفوق علينا في الملعب، لم نتمكن من تقديم أدائنا المعهود، هذا حدث لنا أمام ليل الأسبوع الماضي، تأخرنا في النتيجة ولم نتمكن من العودة في النتيجة.

وأضاف: "في نهاية المطاف، كمدرب، يجب علي حسم هذه المواقف أولًا وأن تكون لدي فكرة (خططية) واضحة بما يمكن اللاعبين من تقديم الأداء الذي أريد".

وبعدما تلقى أول خسارة في الموسم، يحتل أتلتيكو المركز الرابع في الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين ومركز واحد أمام ريال بيتيس وعشر نقاط خلف برشلونة المتصدر.