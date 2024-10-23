التعادل السلبي يحسم الشوط الأول في مباراة إنتر ميلان ضد يونج بويز في دوري ابطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهى الشوط الأول الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترميلان ضد نظيره ومنافسه يونج بويز بالتعادل السلبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أحداث الشوط الأول بين إنتر ميلان ضد سونج بويز

دخل فريق انتر ميلان الإيطالي المباراة بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا في شباك المنافس والخروج من اللقاء الذي جمع بينهم بنتيجة إيجابية.

وظلت المحاولات بين الفريقين والشباك ولكن دون جدوى، دون أي أهداف من قبل الفريقين.



التشكيلة الرسمية لفريق انتر ميلان لمواجهة يونج بويز:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بيسيك - دي فري - باڤارد.

خط الوسط:أوغوستو-مخيتاريان-باريلا-فراتيسي-دومفريس.

خط الهجوم: أرناوتوڤيتش - طارمي.



التشكيلة الرسمية لفريق يونج بويز أمام إنتر ميلان:

حراسة المرمى: ديفيد بالموس.

خط الدفاع: هاجام - بنيتو - لوبر - بلوم.

خط الوسط: فيليب - لوكاس - جويل - ايميري - ألان.

خط الهجوم: مبوسي.

القنوات الناقلة لمباراة يونج بويز ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة يونج بويز ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، عبر قناة beIN Sports HD 5، بصوت المعلق جواد بدة.