نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الأهلي والزمالك لتجديد المواجهة بينهما في نهائي بطولة السوبر المصري، حيث يسعى كل فريق للتتويج باللقب في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الطرفين.

موعد المباراة



سيُقام نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

تأهل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1. بينما حقق الأهلي فوزًا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة



ستُنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس وقناة أبوظبي الرياضية، مما يتيح للجماهير متابعة الحدث المنتظر.