برشلونة يُنذر ريال مدريد بـ"خماسية"!عزز فريق برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إشبيلية 5 - 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن الجولة العاشرة من "الليغا".

سجل أهداف برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (24) من ضربة جزاء و(39)، وبيدرو غونزاليس لوبيز في الدقيقة (28)، وبابلو توري في الدقيقتين (82، و89)، فيما أحرز هدف إشبيلية الوحيد، ستانيس إيدومبو موزامبو في الدقيقة (87).

ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل لقائهما المرتقب في "الكلاسيكو" في الجولة المقبلة.

ولن تكون مواجهة ريال مدريد هي الاختبار الوحيد الذي ينتظر برشلونة، حيث ستكون المواجهة مع بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، اختبارا جديدا لفريق المدرب الألماني هانزي فليك.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه ليجانيس بنتيجة (3 -1)، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث. فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل خيتافي مع مضيفه فياريال بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر، بينما وصل رصيد فياريال إلى 18 نقطة في المركز الرابع.

كما تغلب ريال مايوركا على رايو فاليكانو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، في حين بقي رصيد رايو فاليكانو عند 13 نقطة في المركز التاسع.