انت الأن تتابع خبر خبير تحكيمي: ركلة جزاء بيراميدز صحيحة والتكنولوجيا أنقذت الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وجيه أحمد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن ركلة جزاء صديق أوجولا لاعب بيراميدز أمام الزمالك، صحيحة وكان يملك فرصة التنافس على الحالة، وإنذار بنتايك صحيح ولا يرتقي للطرد.

وتابع أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90” على قناة النهار: “بنتايك لا يستحق الطرد بسبب وجود حالة تنافسية على الكرة، ولكن حال وجود مسك على سبيل المثال لا بد من أن يكون هناك طردًا”.

وأضاف وجيه أحمد: “لعبة هدف بيراميدز الملغي لصالح يوسف أوباما، صعبة للغاية ولكن الاتحاد الإماراتي يملك برنامج احتساب تسلل، وبالتالي كان هناك سرعة في احتساب القرار ولو هذه اللعبة في الدوري المصري ستستمر 4 دقائق على الأقل، والتسلل تم احتسابه أوتوماتيكيًا”.

وعن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قال الخبير التحكيمي: “لعبة أكرم توفيق لاعب الأهلي في الحصول على إنذار ثاني وطرد هي تقديرية، ولكن اللاعب لم يُنهي هجمة واعدة أو تعمد، وبالتالي لا ترتقي للإنذار الثاني”.

واختتم: “سيراميكا كليوباترا لم يستحق ركلة جزاء بعد تدخل رامي ربيعة على مهاجم الفريق، واللعبة لم ترتقي للاحتساب”.