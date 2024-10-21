نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يعلنها: لاعب الأهلي كان يستحق الطرد أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أخطأ في التعامل مع لعبة أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة السوبر المصري

ونجح فريق الأهلي في التأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

تصريحات جهاد جريشة

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن أكرم توفيق لاعب فريق الأهلي يستحق الطرد في مباراة سيراميكا كليوباترا فهو يستحق الحصول على إنذار ثاني ثم الطرد.

وأضاف: تدخل بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي مع أحمد بلحاج ليس ركلة جزاء وقرار الحكم صائب.