نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر محمد طاهر يحرز الهدف الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا بالشوط الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طاهر محمد طاهر من إحراز هدف الفريق الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة شهدت سيطرة من قب سيراميكا كليوباترا.



وافتتح طاهر محمد طاهر التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وعادل سيراميكا كليبوترا النتيجة عن طريق اللاعب فخري لاكاي في الوقت القاتل من الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

خط الوسط: أكرم توفيق – أفشة - كريم وليد

خط الهجوم: - إمام عاشور بيرسي تاو - طاهر محمد

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

