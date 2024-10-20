نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تحرك من إدارة الزمالك بعد القبض على ثلاثي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، تكثيف جهوده من أجل الإفراج عن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، الذين تم القبض عليهم من قبل قوات الأمن الإماراتية.

تحركات حسين لبيب لحل أزمة الثلاثي

أفادت مصادر خلال تصريحات صحفية، بأن حسين لبيب يعمل حاليًا على إنهاء الأزمة مع الشخص الذي تعرض للاعتداء من قبل كل من نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي والحارس محمد صبحي بعد مباراة الزمالك وبيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن المنظم رفض فكرة الصلح أو التنازل عن المحضر الذي حرره، مُصرًّا على موقفه بعد المشاجرة التي حدثت.

وقد أوضحت التقارير أن قوات الأمن الإماراتية ألقت القبض على اللاعبين بعد اللقاء، وذلك بسبب اعتدائهم على أحد منظمي المباراة.

وأضافت، أن الشخص المعني تقدم بشكوى بسبب الاعتداء عليه، بعد أن احتفل بطريقة أزعجت اللاعبين، إذ كان يرتدي قميصًا أحمر، مما جعلهم يعتقدون أنه يشجع الفريق المنافس.

وتم نقل الثلاثي إلى قسم الشرطة في أبوظبي، ولا يزالون محتجزين حتى الآن، في انتظار قرار السلطات الإماراتية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدسات الكاميرات التقطت لحظة اعتداء مصطفى شلبي على أحد المنظمين خلف دكة البدلاء، مما أثار غضب الجماهير الحاضرة.

كما أظهر شلبي رد فعل غاضبًا بعد خروجه في الدقيقة 72، حيث قام بركل الزجاجات قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء.

