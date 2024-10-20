الرياضة

خالد الغندور: قائد الأهلي يحفز اللاعبين بتصريحات حسين لبيب وأيمن عبد العزيز

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمدالشناوي وعمرو السوليه قاموا بعقد جلسة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

خالد الغندور: قائد الأهلي يحفز اللاعبين بتصريحات حسين لبيب

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الثنائي جابوا تصريحات أيمن عبد العزيز وهو بيقول إن الأهلي المرشح رقم ٤ في الفوز بالسوبر".

وأضاف:" وكمان جابوا تصريحات حسين لبيب بتاع أكبر قلعة رياضية والشناوي قالهم لو كنا كسبنا السوبر مكناش سمعنا الكلام الغريب ده ولا اكبر قلعة ولا غيروا".

وأختتم:" احنا منيمن افريقيا من المغرب يتقال اننا مرشحين رقم ٤ في السوبر، احنا اللي سمحنا بكدا لو مكنش قاسي وقوي في الملعب يبقى مردناش كرامه النادي قبل كرامتنا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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