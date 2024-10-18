صدارة ليفربول على المحك أمام تشيلسي

صدارة ليفربول على المحك أمام تشيلسييواجه ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز نظيره تشيلسي في قمة مواجهات الجولة الثامنة من البطولة بعد غدٍ الأحد.

ويتصدر ليفربول الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2020 جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

وتمكن فريق المدرب الهولندي أرني سلوت من تحقيق 6 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في الجولات السبع الماضية.

أما تشيلسي الذي لم يخسر في مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، فيتأخر بفارق 4 نقاط فقط عن ليفربول.

وحصل مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، على إشادة واسعة، بفضل حكمته في إعادة التوازن لفريق العاصمة اللندنية بعد سلسلة من النتائج غير المستقرة.

من جهة أخرى، يسعى مانشستر يونايتد، رفقة مدربه الهولندي إريك تين هاغ، لتجنب أي تعثر إضافي، عندما يستضيف برينتفورد على ملعبه في أولد ترافورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14، بانتصارين فقط من 7 مباريات، كما لم يحقق الفوز في أي من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات في أسوأ بداية له في الدوري منذ 1989-1990، بينما يحل برينتفورد بالمركز 11 برصيد 10 نقاط.

وسيكون مانشستر يونايتد أمام اختبار صعب في الدوري الأوروبي يوم 24 أكتوبر الجاري عندما يواجه فنربخشة التركي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق للفريق الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر 4 مواسم، ضيفا على وولفرهامبتون متذيل الترتيب بنقطة واحدة، وأحد أربعة أندية لم تحقق أي فوز حتى الآن.

أما آرسنال، ثالث الترتيب برصيد 17 نقطة، فيحل ضيفا على بورنموث، صاحب المركز 13، قبل مواجهة شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال إبسويتش وساوثهامبتون يبحثان عن تحقيق فوزهما الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد صعودهما من الدرجة الأولى.

وستكون الفرصة سانحة للفريقين لفك عقدتهما، عندما يستضيف إبسويتش، نظيره إيفرتون المتعثر، في حين يستضيف ساوثهامبتون، نظيره ليستر سيتي، على ملعب سانت ماري.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره ويستهام يونايتد غدا السبت، ويلعب فولهام مع أستون فيلا، ونيوكاسل يونايتد مع برايتون، فيما يحل كريستال بالاس، ضيفا على نوتنغهام فورست في ختام الجولة الإثنين باحثا عن فوزه الأول.