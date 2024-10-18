الذهب يحقق رقماً تاريخياً جديداً

الذهب يحقق رقماً تاريخياً جديداًارتفعت أسعار الذهب اليوم، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ عزز القلق إزاء الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2706.76 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2722.00 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.92 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1049.25 دولار.