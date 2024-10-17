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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني هذا الموسم؛ قبل انطلاق مباريات الجولة السابعة من البطولة.

موعد الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني

ومن المنتظر أن تقام مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الألماني يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، والتي ستشهد منافسات نارية.

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 14 نقطة حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الألماني قبل انطلاق مباريات الجولة السابعة

1- بايرن ميونيخ 14 نقطة.

2- لايبزيج 14 نقطة.

3- آينتراخت فرانكفورت 13 نقطة.

4- فرايبورج 12 نقطة.

5- باير ليفركوزن 11 نقطة.

6- يونيون برلين 11 نقطة.

7- بوروسيا دورتموند 10 نقاط.

8- شتوتجارت 9 نقاط.

9- هايدنهايم 9 نقاط.

10- ماينز 8 نقاط.

11- فيردر بريمن 8 نقاط.

12- فولفسبورج 7 نقاط.

13- أوجسبورج 7 نقاط.

14- بوروسيا مونشنجلادباخ 6 نقاط.

15- سانت باولي 4 نقاط.

16- هوفنهايم 3 نقاط.

17- هولشتاين كيل نقطتان.

18- بوخوم نقطة وحيدة.

