نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تريزيجيه القادمة مع الريان أمام الخور في دوري نجوم قطر والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم العربية المواجهة المثيرة بين فريقي الخور والريان المحترف بصفوفه محمود تريزيجيه، التي ستقام في إطار منافسات الأسبوع السابع من دوري نجوم قطر لموسم 2024-2025.

يهدف كل فريق إلى كسر سلسلة النتائج السلبية واستعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنهما في الجولات الأخيرة، فهل سيتمكن الخور من تحقيق انتصاره الأول، أم سيرد الريان بقوة ويحقق نتيجة إيجابية؟

موعد مباراة الريان والخور

من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الخور والريان

لجمهور كرة القدم الراغب في متابعة المباراة، ستقوم قناة beIN Sports، الناقل الحصري لدوري نجوم قطر.