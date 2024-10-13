"الأعلى أجرا في تاريخ النادي الأهلي".. محمد رمضان يتحرك لحسم ملف تجديد عقد الشناوي

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أحمد جودة - القاهرة - اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم ملف تجديد عقد الحارس الدولي محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الخطيب يكلف محمد رمضان لحسم ملف تجديد عقد الشناوي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كان هناك اجتماع بين محمود الخطيب ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي، وكلفه بعقد جلسة مع محمد الشناوي من أجل حسم ملف تجديد عقده".

وأضاف:" الخطيب كلف محمد رمضان بعقد جلسة مع محمد الشناوي في شهر نوفمبر المقبل، وتحديدا بعد مباراة العين الإماراتي، لحسم ملف تجديد عقده، لأنه من اللاعبين الأساسيين في الفريق؛ وكل ما تردد عن عدم تجديد عقده والاعتماد على مصطفى شوبير في الفترة المقبلة أمر غير صحيح".

واختتم كريم رمزي:" محمد الشناوي سيكون اللاعب المحلي الأعلى أجرا في تاريخ النادي الأهلي، بعد تجديد عقده، حيث سيصل راتبه من 35 إلى 40 مليون جنيه في الموسم".