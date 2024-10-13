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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني ونادي برشلونة، سيعود إلى صفوف فريقه بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة منتخب الدنمارك.

استبعاد لامين يامال من مباراة إسبانيا وصربيا

حقق المنتخب الإسباني الفوز بهدف نظيف على الدنمارك يوم السبت الماضي ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، قبل لقاءه المقبل مع صربيا يوم الثلاثاء. ومع ذلك، تعرض يامال لإصابة خلال المباراة، حيث غادر الملعب وهو يعرج، مما أثار قلق نادي برشلونة بشأن حالة اللاعب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تواصل نادي برشلونة مع الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، وطلب استبعاد لامين يامال من مباراة صربيا. وقد وافق المدير الفني للمنتخب، دي لافوينتي، على هذا الطلب.

لامين يامال، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، تعرض لإصابة نتيجة التدخلات العنيفة من مدافعي الدنمارك، مما تسبب في معاناته من حمل عضلي إضافي. هذا الوضع أثار مخاوف برشلونة، خاصة مع اقتراب مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أن يحصل اللاعب على راحة في الأيام المقبلة، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في مواجهة برشلونة ضد إشبيلية الأسبوع القادم.