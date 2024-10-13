الرياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة كونيا سبور

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة كونيا سبور التركي الودية.

ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور في السادسة من مساء اليوم على استاد نادي كونيا في ختام معسكر الإعداد في تركيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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