تشكيل بيراميدز في مواجهة كونيا سبور

ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور في السادسة من مساء اليوم على استاد نادي كونيا في ختام معسكر الإعداد في تركيا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012