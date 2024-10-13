نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز في مواجهة كونيا سبور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة كونيا سبور التركي الودية.
ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور في السادسة من مساء اليوم على استاد نادي كونيا في ختام معسكر الإعداد في تركيا.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ
خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - صديق إيجولا
خط الهجوم: مروان حمدي