نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن أكتوبر 2024 /1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كيفية الاستعلام عن أهلية المواطن عبر portal.ca.gov.sa

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة الخاصة بشهر أكتوبر 2024، حيث يبحث الكثير من المستفيدين من الدعم المالي عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موعد الصرف معرفة رصيد حساب دعم المواطن الخاص بشهر أكتوبر 2024.

حيث أن الموعد الرسمي لصرف الدعم هو اليوم العاشر من شهر أكتوبر، ولكن إذا لم يصادف ذلك موعد إجازة رسمية، ولذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد رسميا، ويمكن لجميع المستفيدين معرفة جميع الأخبار من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 83

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 83 الذي يكون اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 الموافق يوم 7 ربيع الأول 1446.

وفي العادة إذا صادف ذلك اليوم موعد إجازة رسمية فسوف يتم تأخير موعد الصرف أو تقديمه ويتم الإعلان عن ذلك الموعد لجميع المستفيدين بشكل رسمي، ويتم صرف رواتب المستفيدين من حساب المواطن بداية من الساعة الـ12 منتصف الليل اليوم وللتنويه يختلف توقيت النزول في حساب المستفيدين من بنك إلى بنك آخر.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 83 للمستفيدين وقيمة الدعم المالي لشهر أكتوبر 2024:

أما عن قيمة دعم حساب المواطن المالية الخاصة بشهر أكتوبر لعام 2024 فقد يختلف دعم حساب المواطن من شخص لآخر ويتم تحديد قيمة الدعم بناء على العديد من المعايير ومنها عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى الدخل الشهري للأسرة، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قيمة الدعم الذي يستحقه المواطنين وتأتي على النحو التالي:

حيث يحصل المستفيد الرئيسي من الدعم على 720 ريال سعودي.

يتم حصول التابع للشخص المستفيد الأقل من 18 عاما على 216 ريال سعودي.

يحصل التابع للشخص المستفيد الأكثر من 18 عاما على 360 ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لعام 2024

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خطوات بسيطة حتى يستطيع المستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الأهلية الخاصة بهم وذلك على النحو التالي:

الخطوة الأولى

القيام بالدخول على بوابة “حساب المواطن” الرسمية ( من هنا ).

الخطوة الثانية

القيام بكتابة اسم المستفيد وكلمة المرور الخاصة به.

الخطوة الثالثة

القيام بإدخال رمز التحقق في المكان المخصص له.

الخطوة الرابعة

القيام بالضغط على خانة “تسجيل الدخول”.

الخطوة الخامسة

القيام بتسجيل الدخول ثم الضغط على أيقونة "بيانات الأهلية في القائمة الرئيسية".

الخطوة السادسة

سوف تظهر الصفحة الخاصة بالأهلية.