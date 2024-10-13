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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق إعلانه بتاريخ 15 فبراير الماضي.
جاء ذلكح، خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول إستراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.
وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.
شارك في الاجتماع، الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
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