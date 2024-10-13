مال وأعمال

عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 08:09 صباحاً - يمكنك متابعتنا عبر: فيسبوك – أنغامي – سبوتيفاي – ساوند كلاود – يوتيوب – أبل بودكاست.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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