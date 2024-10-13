‫وزير الخارجية: مصر تتمسك بحقها المشروع فى الحفاظ على مقدرات ومصالح شعبها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 09:36 صباحاً - قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تتمسك بحقها المشروع في اتخاذ التدابير كافة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على المقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر.

وجدد عبد العاطي، في كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه، رفض مصر الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، مؤكدا أن المياه هبة من الله وليست من أي طرف.

وأكد عبد العاطي الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية ولدولتي المصب، مصر والسودان، في الوجود.