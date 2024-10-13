اليوم .. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لإعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا، والرئيسة التنفيذية للهابيتات، للاعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، فى نسخته الثانية عشرة.

ويعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.

