نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو أوموروديون يتحدث عن فشل انتقاله إلي تشيلسي ويُعرب عن امتنانه لـ بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإسباني الشاب سامو أوموروديون مهاجم بورتو البرتغالي، عن سبب فشل صفقة انتقاله إلي تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان الإسباني أوموروديون قريبًا من الانضمام إلي صفوف البلوز الصيف الماضي، قبل أن يغيّر وجهته وينتقل إلي بورتو.

سامو أوموروديون عن فشل انضمامه لـ تشيلسي: الله لم يرد ذلك

وقال سامو أوموروديون في تصريحات صحفية لصحيفة "Rtve" الإسبانية، عن سبب فشل انضمامه إلي البلوز "الله" كان السبب في عدم انتقالي إلى تشيلسي ".

وأضاف مهاجم بورتو "لقد مررت بفترة سيئة حقًا لأن في النهاية كان الجميع يعلم أنني كنت قريبًا من التوقيع، ولكن من الصحيح أنه إذا لم يحدث هذا، فقد كان لسبب ما، لأن الله لم يرد ذلك".

وأكمل حديثه "في أتلتيكو، قضيت ليالٍ عديدة أبكي، كما عانت عائلتي أيضًا، كنت أتدرب بشكل منفصل عن الفريق الأول، ولم أشعر حتى بأنني لاعب بين صفوف أتلتيكو مدريد، كان الأمر صعبًا عليّ من الناحيتين الفنية والنفسية".

وعن انضمامه إلي الفريق البرتغالي هذا الموسم، أجاب المهاجم الإسباني، "أنا ممتن للغاية أيضًا لبورتو لمنحي الفرصة عندما بدت الأمور في أسوأ حالاتها، وأنا سعيد جدًا بالمكان الذي أنا فيه الآن".

وأختتم مهاجم بورتو حديثه، قائلًا " لقد تركت الماضي خلفي وأنا الآن أركز على ما هو قادم لي".

وانضم المهاجم الإسباني البالغ من العمر 20 عاما إلي صفوف بورتو قادمًا من أتلتيكو مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية، بمقابل 15 مليون يورو.

ويقدم سامو أوموروديون مستويات مميزة مع فريقه البرتغالي، كان آخرها تسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

