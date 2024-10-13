وزارة العمل: مديرية العمل بأسوان فى ختام برنامج «معارف» لمستثمرى الطاقة الشمسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - شاركت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، فى فعاليات الحفل الختامي وتسليم شهادات التخرج لطلاب برنامج معارف لتعليم مهارات الحاسب الآلي ومهارات اللغة الإنجليزية بمستوياتها ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور ياسر دهب نائب رئيس الأكاديمية ، وحسام سلطان الرئيس التنفيذي لجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان ، يأتي هذا الاحتفال في إطار التعاون المشترك بين جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ايضا مع المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية والتنمية المستدامة ، وفى ضوء تأهيل عدد 200 شاب وفتاة بقرى بنبان والمنصورية والرقبة لسوق العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصرى ، و إمدادهم بأفكار ورؤى مستنيرة تتواكب مع متطلبات الحياة المختلفة فى السوق المحلى ، وتحسين مستوى الدخل للفرد ، يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027 ..

وأوضحت المهندسة ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأكدت مدير المديرية أن تلك المشاركة تأتي فى إطار دور المديرية كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن ، وفى ختام فعاليات الحفل تم إهداء سيارة نزح خزانات صرف صحي من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان لتخدم أهالي قرية بنبان والمنصورية .

من الجدير بالذكر أن برنامج "معارف " تم تنظيمه بالشراكة بين جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان ، والخاص بتعلم اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، بواقع 72 ساعة تدريبية، بالتعاون مع الأكاديمية ، ويستهدف عدد إجمالي 200 متدرب ومتدربة من خلال وتسليحهم بالأدوات المطلوبة في سوق العمل من لغات وحاسب آلي، وذلك في إطار حرص الجمعية على دعم بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في عملية التنمية.