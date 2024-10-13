انت الأن تتابع خبر حزب الله يشن هجوماً مزدوجاً وارتفاع إصابات جنود الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اشتداد حدة القتال، ارتفع عدد المصابين بين جنود الاحتلال الإسرائيلي الأحد في لبنان إلى 28، جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع في منطقتين مختلفتين، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

من جانبها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن حزب الله يشن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في عكا وقضائها وأكثر من 10 بلدات، للتحذير من تسلل مسيرات.

هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن حزب الله لا يزال يحتفظ بما بين 20% و30% من صواريخه متوسطة المدى.

من جانبه، قال حزب الله إن مجموعة من المقاومة هاجمت قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية ببلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وأضاف أن الاشتباكات مستمرة مع قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية.